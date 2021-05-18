أمانة الجوف تعايد منسوبيها بالهدايا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

المناطق - الجوف:

نظمت أمانة منطقة الجوف حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة.



وحضر المعايدة منسوبو وقيادات الأمانة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وتبادل منسوبو الأمانة خلال الحفل التهاني بالعيد، والأحاديث الودية حول مختلف الموضوعات، كما تم توزيع الهدايا والورود خلال المعايدة.



من جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان حرص الأمانة على معايدة الموظفين بعيد الفطر سنويا.



وأقيم الحفل هذا العام بتطبيق كافة التدابير الوقائية، وذلك حرصا من الأمانة على تعزيز الروابط والمودة بين كافة منسوبيها، تحقيقا لمعاني العيد السعيد، ولتعزيز روح الانسجام والفريق الواحد بما يرتقي بالأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين.