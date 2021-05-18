احدث الأخبار

8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي عدداً من المسؤولين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية
أبرز المواد
 البرلمان العربي يعقد غدًا جلسة طارئة بمشاركة الرئيس الفلسطيني لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة
دولي
 مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الأميرة نورة لرفع مستوى التنسيق في البحوث الصناعية
الاقتصاد
 مطار الطائف الدولي يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
منطقة مكة المكرمة
 وزارة الثقافة تستعد لإطلاق منصة الجولة الافتراضية للمتحف الوطني بمحاكاة رقمية دقيقة
أبرز المواد
 بعد رفع تعليق سفر المواطنين.. “جوازات مطار أبها ” جاهزية كامله لخدمة المسافرين
أبرز المواد
 مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عدد من قرارات التعيين بالمنطقة
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعايد منسوبيها بالهدايا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تواصل فعاليات مبادرة “صحتك أمانة” عبر جسر الملك فهد
أبرز المواد
 مستثمرون في القطاع الرياضي يشاركون في ملتقى رواد الرياضة في الشرقية
أبرز المواد
 جامعة الحدود الشمالية تعايد الكادر الصحي في برج الشمال الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.
منطقة الحدود الشمالية
8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات

8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات

أبرز المواد
وزير الخارجية يلتقي عدداً من المسؤولين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية

وزير الخارجية يلتقي عدداً من المسؤولين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية

أبرز المواد
البرلمان العربي يعقد غدًا جلسة طارئة بمشاركة الرئيس الفلسطيني لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

البرلمان العربي يعقد غدًا جلسة طارئة بمشاركة الرئيس الفلسطيني لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

دولي
مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الأميرة نورة لرفع مستوى التنسيق في البحوث الصناعية

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الأميرة نورة لرفع مستوى التنسيق في البحوث الصناعية

الاقتصاد

أمانة الجوف تعايد منسوبيها بالهدايا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمانة الجوف تعايد منسوبيها بالهدايا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=984141
المناطق - الجوف:

نظمت أمانة منطقة الجوف حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة.

وحضر المعايدة منسوبو وقيادات الأمانة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتبادل منسوبو الأمانة خلال الحفل التهاني بالعيد، والأحاديث الودية حول مختلف الموضوعات، كما تم توزيع الهدايا والورود خلال المعايدة.

من جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان حرص الأمانة على معايدة الموظفين بعيد الفطر سنويا.

وأقيم الحفل هذا العام بتطبيق كافة التدابير الوقائية، وذلك حرصا من الأمانة على تعزيز الروابط والمودة بين كافة منسوبيها، تحقيقا لمعاني العيد السعيد، ولتعزيز روح الانسجام والفريق الواحد بما يرتقي بالأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين.

روابط ذات صلة

8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات

8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات
وزير الخارجية يلتقي عدداً من المسؤولين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية

وزير الخارجية يلتقي عدداً من المسؤولين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية
وزارة الثقافة تستعد لإطلاق منصة الجولة الافتراضية للمتحف الوطني بمحاكاة رقمية دقيقة

وزارة الثقافة تستعد لإطلاق منصة الجولة الافتراضية للمتحف الوطني بمحاكاة رقمية دقيقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*