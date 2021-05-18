بعد رفع تعليق سفر المواطنين.. “جوازات مطار أبها ” جاهزية كامله لخدمة المسافرين

المناطق - أبها:

أكد مدير جوازات منطقة عسير المكلف العميد عبدالهادي العجمي، جاهزية جوازات مطار أبها واستعدادها لاستقبال المسافرين ممن تنطبق شروط السفر بحقهم بعد قرار رفع تعليق سفر المواطنين بشكل كامل اعتباراً من صباح يوم الإثنين 5 شوال.



وبين أن صالات المغادرة والقدوم الدوليه تم دعمها بطاقم بشري وتقني لإنهاء إجراءات المسافرين بكل يسر وسهوله ودون تأخير وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة حيث تم وضع العلامات الإرشادية اللازمه وتوضيح مسار كاونترات السفر لتضمن التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بمتابعة مباشرة ومستمرة من معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحي.



الجدير بالذكر أن أول رحلة دوليه مغادرة من مطار أبها كانت صباح هذا اليوم الثلاثاء متجهة لجمهورية مصر العربية الشقيقة.