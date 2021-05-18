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مطار الطائف الدولي يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

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مطار الطائف الدولي يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الطائف الدولي يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
http://almnatiq.net/?p=984166
المناطق - واس

شهد مطار الطائف الدولي اليوم تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.
وحرصت إدارة المطار على تنفيذ الإجراءات الوقائية كافة لحماية المسافرين، وإنهاء إجراءات السفر لمن توافرت فيهم الشروط المتمثلة في أن يكون المسافر محصنا بجرعتين، أو محصنا بجرعة واحدة وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافٍ منذ أقل من 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق “توكلنا”، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط، وتحليل “PCR” سلبي النتيجة قبل السفر بما لا يزيد عن “72” ساعة.

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