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مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الأميرة نورة لرفع مستوى التنسيق في البحوث الصناعية

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الأميرة نورة لرفع مستوى التنسيق في البحوث الصناعية

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مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الأميرة نورة لرفع مستوى التنسيق في البحوث الصناعية

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الأميرة نورة لرفع مستوى التنسيق في البحوث الصناعية
http://almnatiq.net/?p=984172
المناطق - واس

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الوزارة للتطوير الصناعي، مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بهدف تحقيق التعاون، والمساهمة في البحوث العلمية المرتبطة بالقطاع الصناعي، ورفع مستوى التنسيق والاستفادة من القدرات البشرية والعلمية وتبادل المعلومات، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تحفيز المصانع للمشاركة في البحوث العلمية، وتنفيذ البرامج لتوعية الشركات والمؤسسات الصناعية الوطنية وتحفيز مشاركتهم في سوق الصناعة، وتسليط الضوء على القيم التنافسية للقطاعات الصناعية، والعمل على الدراسات والنماذج الاقتصادية لقياس أثر واستيعاب التغيرات في السياسات التي تدخل على القطاع الصناعي مثل تغير نسب وأنواع الضرائب، وتغير تكاليف مدخلات الصناعة.
ونصت المذكرة على تحديد مسار إستراتيجي للاستفادة من قدرات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن البحثية في جميع المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتحديد نطاق البحوث المستقبلية المرتبطة بالحالات البحثية أو الموضوعات التي تهم منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
ومن أوجه التعاون التي حددتها المذكرة، العمل على مسار عاجل لدعم البحث القائم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والذي يتناول تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وتخصيص أحد محاور البحث لقياس تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى العمل على مسار إستراتيجي للاستفادة من قدرات الجامعة البحثية في جميع المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي.

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