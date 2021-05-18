8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات

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تنطلق بعد غدٍ الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الحالي، بمشاركة ٨ منتخبات هي مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر.

وتأتي البطولة كأولى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم للموسم 2021 / 2022، حرصاً منه على تنمية رياضة كرة قدم داخل الصالات في الوطن العربي، إذ أقيمت النسخة الأولى من البطولة في القاهرة عام 1998م بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوجت مصر باللقب، وحل المنتخب المغربي وصيفاً ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.

واحتفظ المنتخب المصري بلقبه بعد فوزه بالنسخة الثانية التي أقيمت كذلك في القاهرة عام 2005 بمشاركة منتخبات لبنان والجزائر وليبيا والعراق وتونس وفلسطين والمغرب، وحل ثانياً منتخب المغرب، ومنتخب لبنان في المركز الثالث ورابعاً ليبيا التي تُوجت بلقب النسخة الثالثة عام 2007، بمشاركة منتخبات الجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، ليعود المنتخب الليبي ويحتفظ بلقبه بتتويجه بالنسخة الرابعة التي استضافتها مصر عام 2008 وشارك في منافساتها منتخبات مصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسوريا ولبنان واليمن، فيما حل منتخب مصر في المركز الثاني ثم المنتخب الأردني في المركز الثالث.