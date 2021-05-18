احدث الأخبار

الإمارات تستنكر تصريحات وزير خارجية لبنان ضد السعودية ودول مجلس التعاون
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن رفضه واستنكاره ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني ويطالبه بتقديم اعتذار رسمي
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفسطينية المحتلة
أبرز المواد
 8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي عدداً من المسؤولين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية
أبرز المواد
 البرلمان العربي يعقد غدًا جلسة طارئة بمشاركة الرئيس الفلسطيني لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة
دولي
 مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الأميرة نورة لرفع مستوى التنسيق في البحوث الصناعية
الاقتصاد
 مطار الطائف الدولي يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
منطقة مكة المكرمة
 وزارة الثقافة تستعد لإطلاق منصة الجولة الافتراضية للمتحف الوطني بمحاكاة رقمية دقيقة
أبرز المواد
 بعد رفع تعليق سفر المواطنين.. “جوازات مطار أبها ” جاهزية كامله لخدمة المسافرين
أبرز المواد
 مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عدد من قرارات التعيين بالمنطقة
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعايد منسوبيها بالهدايا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
الإمارات تستنكر تصريحات وزير خارجية لبنان ضد السعودية ودول مجلس التعاون

الإمارات تستنكر تصريحات وزير خارجية لبنان ضد السعودية ودول مجلس التعاون

أبرز المواد
الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن رفضه واستنكاره ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني ويطالبه بتقديم اعتذار رسمي

الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن رفضه واستنكاره ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني ويطالبه بتقديم اعتذار رسمي

أبرز المواد
الأمم المتحدة تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفسطينية المحتلة

الأمم المتحدة تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفسطينية المحتلة

أبرز المواد
8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات

8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات

أبرز المواد

الإمارات تستنكر تصريحات وزير خارجية لبنان ضد السعودية ودول مجلس التعاون

الإمارات تستنكر تصريحات وزير خارجية لبنان ضد السعودية ودول مجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=984194
المناطق - واس

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها وزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة،التي أساءت إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات، مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

روابط ذات صلة

الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن رفضه واستنكاره ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني ويطالبه بتقديم اعتذار رسمي

الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن رفضه واستنكاره ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني ويطالبه بتقديم اعتذار رسمي
الأمم المتحدة تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفسطينية المحتلة

الأمم المتحدة تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفسطينية المحتلة
8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات

8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*