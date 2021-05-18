قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لأسرتي و ذوي فضيلة الشيخ القاضي إبراهيم بن يوسف الفقيه رئيس محاكم عسير سابقاً – رحمه الله- ، وإلى أسرة وذوي الشيخ عبدالله بن علي الجهامي عريفة قبيلة العوائضة بمركز عتود بمحافظة الدربً -رحمه الله – واللذان توفيا اثر معاناة مع المرض .
وسأل سمو أمير منطقة جازان – الله عز وجل- ، أن يتغمدهما بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
فيما أعرب ذوو وأسرة الفقية والجهامي ، عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.
أمير منطقة جازان يعزي أسرتي الشيخ الفقيه و الجهامي
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لأسرتي و ذوي فضيلة الشيخ القاضي إبراهيم بن يوسف الفقيه رئيس محاكم عسير سابقاً – رحمه الله- ، وإلى أسرة وذوي الشيخ عبدالله بن علي الجهامي عريفة قبيلة العوائضة بمركز عتود بمحافظة الدربً -رحمه الله – واللذان توفيا اثر معاناة مع المرض .
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