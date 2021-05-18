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أمير منطقة جازان يعزي أسرتي الشيخ الفقيه و الجهامي

أمير منطقة جازان يعزي أسرتي الشيخ الفقيه و الجهامي

منطقة جازان
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أمير منطقة جازان يعزي أسرتي الشيخ الفقيه و الجهامي

أمير منطقة جازان يعزي أسرتي الشيخ الفقيه و الجهامي
http://almnatiq.net/?p=984200
المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لأسرتي و ذوي فضيلة الشيخ القاضي إبراهيم بن يوسف الفقيه رئيس محاكم عسير سابقاً – رحمه الله-  ، وإلى أسرة وذوي الشيخ عبدالله بن علي الجهامي عريفة قبيلة العوائضة بمركز عتود بمحافظة الدربً -رحمه الله – واللذان توفيا اثر معاناة مع المرض .
وسأل سمو أمير منطقة جازان – الله عز وجل- ، أن يتغمدهما بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
فيما أعرب ذوو وأسرة الفقية والجهامي ، عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

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