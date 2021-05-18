لا أحد “آمن” في برشلونة.. الرحيل يهدد “الأعمدة الأربعة”

المناطق - وكالات

بعد موسم للنسيان، حتى مع تتويج وحيد بلقب “كأس الملك”، يبدو أن مشكلات برشلونة لن تنتهي، إذ ينتظر عملاق كتالونيا، صيف مشتعل عنوانه “النجوم والأموال”.

وحسب ما أوردت صحيفة “آس” الإسبانية، الثلاثاء، يستعد رئيس برشلونة الجديد/ القديم خوان لابورتا للجلوس مع 4 من أعمدة الفريق، أو كما وصفتهم الصحيفة بـ”البقرات المقدسة”، بعرض واضح هو: “إما تخفيض رواتبهم أو الرحيل”.

ونقلت “آس” عن “موندو ديبورتيفو”، المقربة من برشلونة، أن لابورتا سيجلس مع سيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو، وكذلك الفرنسي أنطوان غريزمان، من أجل إقناعهم بالموافقة على تخفيض رواتبهم في ظل الأزمة التي يعيشها النادي، وكذلك بالنظر إلى الأداء الذي قدموه في الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه في حال أن أيا من هؤلاء اللاعبين رفض فكرة تخفيض الراتب سيكون هناك “خروج سلمي”، متفق عليه مع إدارة النادي.

كما كشفت أن لابورتا يريد أيضا الجلوس مع اللاعبين نيتو، وصامويل أومتيتي، وجونيور فيربو، وميراليم بيانيتش، وفيليبي كوتينيو، وماثيوس ومارتين برايثوايت، دون توضيح الغرض من ذلك الأمر، وما إذا كان يتعلق كذلك بتخفيض الرواتب.

يشار إلى أن جائحة كورونا قد أصابت أندية أوروبا الكبرى بضربة قاصمة بعد تدني عوائدها، مما سيؤثر بالتأكيد على القدرات المالية لها لفترة غير محددة.