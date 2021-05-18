احدث الأخبار

وزارة الرياضة تُطلق مبادرة “صفقوا للصف الأمامي” تقديرًا لأبطال الأمن والصحة أثناء جائحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 ولي العهد: المملكة تؤكد دورها الريادي في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار
أبرز المواد
 الحريري يرد على “هجوم” عون: تغطية على الفضيحة الدبلوماسية
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في اجتماع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن مع الممثلة الأممية المعنية بالأطفال والنزاع المسلح
أبرز المواد
 الداخلية: اشتراط التحصين ابتداءً من الأحد 22 ذو الحجة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية
أبرز المواد
 لا أحد “آمن” في برشلونة.. الرحيل يهدد “الأعمدة الأربعة”
أبرز المواد
 استشهاد 238 فلسطينيا بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وأحداث الضفة الغربية والقدس
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي أسرتي الشيخ الفقيه و الجهامي
منطقة جازان
 العدوان الإسرائيلي يوقف عمل المختبر الوحيد للكشف عن كورونا في غزة
أبرز المواد
 الإمارات تستنكر تصريحات وزير خارجية لبنان ضد السعودية ودول مجلس التعاون
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن رفضه واستنكاره ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني ويطالبه بتقديم اعتذار رسمي
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفسطينية المحتلة
أبرز المواد
وزارة الرياضة تُطلق مبادرة “صفقوا للصف الأمامي” تقديرًا لأبطال الأمن والصحة أثناء جائحة فيروس كورونا

وزارة الرياضة تُطلق مبادرة “صفقوا للصف الأمامي” تقديرًا لأبطال الأمن والصحة أثناء جائحة فيروس كورونا

أبرز المواد
ولي العهد: المملكة تؤكد دورها الريادي في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار

ولي العهد: المملكة تؤكد دورها الريادي في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار

أبرز المواد
الحريري يرد على “هجوم” عون: تغطية على الفضيحة الدبلوماسية

الحريري يرد على “هجوم” عون: تغطية على الفضيحة الدبلوماسية

أبرز المواد
السفير المعلمي يشارك في اجتماع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن مع الممثلة الأممية المعنية بالأطفال والنزاع المسلح

السفير المعلمي يشارك في اجتماع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن مع الممثلة الأممية المعنية بالأطفال والنزاع المسلح

أبرز المواد

عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب

الداخلية: اشتراط التحصين ابتداءً من الأحد 22 ذو الحجة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية

الداخلية: اشتراط التحصين ابتداءً من الأحد 22 ذو الحجة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية
http://almnatiq.net/?p=984209
المناطق - واس

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي:
أولًا: اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:
أ‌. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.
ب‌.دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
ج‌.دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.
د‌. دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.
هـ. استخدام وسائل النقل العامة.
ثانيًا: عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.
ثالثًا: استخدام تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.
رابعًا: تصدر الجهات المعنية، كل فيما يخصه، بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ما ورد في البنود أعلاه، مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة.
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.
وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

روابط ذات صلة

وزارة الرياضة تُطلق مبادرة “صفقوا للصف الأمامي” تقديرًا لأبطال الأمن والصحة أثناء جائحة فيروس كورونا

وزارة الرياضة تُطلق مبادرة “صفقوا للصف الأمامي” تقديرًا لأبطال الأمن والصحة أثناء جائحة فيروس كورونا
ولي العهد: المملكة تؤكد دورها الريادي في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار

ولي العهد: المملكة تؤكد دورها الريادي في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار
الحريري يرد على “هجوم” عون: تغطية على الفضيحة الدبلوماسية

الحريري يرد على “هجوم” عون: تغطية على الفضيحة الدبلوماسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*