الحريري يرد على “هجوم” عون: تغطية على الفضيحة الدبلوماسية

المناطق - وكالات

رد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الثلاثاء، على الرسالة التي وجهها الرئيس ميشال عون إلى البرلمان، التي هاجمه فيها وانتقد التأخير في تشكيل الحكومة، معتبرا أنها “محاولة لقلب الحقائق والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير الخارجية شربل وهبة”.

وقال سعد الحريري في تغريدة على تويتر: “رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام، والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي.. وللحديث صلة في البرلمان”.

وأشار الحريري في تغريدته إلى التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الخارجية شربل وهبة بحق دول الخليج، والمملكة السعودية.

وأثارت تلك التصريحات استهجان واستنكار دول مجلس التعاون الخليجي، إذ طالب المجلس باعتذار رسمي من وزير خارجية لبنان، فيما استدعت السعودية والإمارات سفيري لبنان لتقديم مذكرتي احتجاج رسميتين.

وكان ميشال عون قد أرسل رسالة إلى البرلمان اللبناني عبر رئيسه نبيه بري، قال فيها إن “آثار التأخير السلبية انعكست على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام، وحالت دون معالجة ملفات حساسة”.

وأضاف عون: “لا يجوز أن تبقى أسباب التأخير موضع تكهن أو اجتهاد ولا أن يبقي تشكيل الحكومة إلى أفق غير محدد، وعلى رئيس الحكومة المكلف السهر على عدم نشوء أعراف دستورية خاطئة (الالتزام بالدستور) عند التشكيل”.

وحمّل الرئيس اللبناني، الحريري مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة، قائلا: “أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف لا يزال يتجاهل كل مهلة معقولة لتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة”.

اعتبر أن الحريري “يصر حتى تاريخه على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب، وفق النص الدستوري”.