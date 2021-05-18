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وزارة الرياضة تُطلق مبادرة “صفقوا للصف الأمامي” تقديرًا لأبطال الأمن والصحة أثناء جائحة فيروس كورونا

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وزارة الرياضة تُطلق مبادرة “صفقوا للصف الأمامي” تقديرًا لأبطال الأمن والصحة أثناء جائحة فيروس كورونا

وزارة الرياضة تُطلق مبادرة “صفقوا للصف الأمامي” تقديرًا لأبطال الأمن والصحة أثناء جائحة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=984224
المناطق_واس

تُطلق وزارة الرياضة مبادرة “صفقوا للصف الأمامي” المخصصة لأبطال الأمن والصحة، وذلك بالتزامن مع قرارها السماح بحضور الجماهير المحصّنين من فيروس كورونا للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب.
وتشمل المبادرة لفتة شكر وتقدير لأبطال الأمن والصحة في مباراة فريقي الهلال والأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام غدًا الأربعاء بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة حكام المباراة ولاعبي الفريقين والجمهور الموجود في المدرجات.
كما أتاحت الوزارة الفرصة لجميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين للمشاركة في هذه المبادرة، عبر تصوير مقاطع فيديو لهم، يقومون خلالها بالتصفيق لأبطال الأمن والصحة في أي مكان يوجدون به، ونشرها عبر هاشتاق #صفقوا_للصف_الأمامي، حيث ستقوم الوزارة ممثلة بفريقها الإعلامي باختيار أجمل اللقطات وعرضها في فيديو خاص عبر حساب الوزارة @gsaksa
ويأتي ذلك في ظل حرص وزارة الرياضة على المشاركة الفعّالة بمشاركة الوسط الرياضي في المبادرات المجتمعية، وعرفانًا وتقديرًا للجهود المبذولة من قطاعات ومؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها، ما سيسهم في عودة آمنة للجماهير الرياضية إلى المدرجات، بعد انقطاعٍ دام أكثر من عام.

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