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وزارة الداخلية: جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من «وقاية»

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وزارة الداخلية: جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من «وقاية»

وزارة الداخلية: جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من «وقاية»
http://almnatiq.net/?p=984230
المناطق_واس

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وأضاف المصدر، أنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر، اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وأي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

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