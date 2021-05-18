الكويت تستدعي السفير اللبناني ردًا على تصريحات المسيء «شربل وهبة»

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http://almnatiq.net/?p=984233
المناطق_وكالات

أعرب وزارة الخارجية الكويتية، عن استنكارها واستهجانها الشديدين لما ورد خلال مقابلة تليفزيونية مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، من إساءات بالغة تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري، استعدى مساء اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة جمهورية لبنان هادي هاشم،؛ حيث سلمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت لتلك الإساءات التي تتنافى مع علاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالجمهورية اللبنانية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

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