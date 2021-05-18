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البحرين تحتج على تصريحات الوزير المسيء «شربل وهبة» حول الخليج

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البحرين تحتج على تصريحات الوزير المسيء «شربل وهبة» حول الخليج

البحرين تحتج على تصريحات الوزير المسيء «شربل وهبة» حول الخليج
http://almnatiq.net/?p=984239
المناطق_واس

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، خلال مقابلة تليفزيونية تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون، مؤكدة أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق.

وردًا على تلك التصريحات المسيئة، فقد قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض المملكة واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.

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