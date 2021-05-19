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5 طرق منزلية.. تخلصك من حموضة المعدة

5 طرق منزلية.. تخلصك من حموضة المعدة
http://almnatiq.net/?p=984242
المناطق_ الرياض

بعد انقضاء رمضان والعيد، يواجه الكثيرون مشكلة حموضة المعدة، إذ تحدث بإفراز المزيد من الأحماض في الغدد المعدية. ووفق «سبوتنيك» يقدم أخصائيو التغذية بعض العلاجات المنزلية لحموضة المعدة، وهي: تجنب المشروبات الغازية والكافيين واستبدالها بشاي الأعشاب، وتناول كوب من الماء الفاتر وآخر من الحليب يومياً، مع اعتماد الموز والبطيخ والخيار في النظام الغذائي اليومي، وضرورة تناول الوجبة الأخيرة قبل 2-3 ساعات من النوم، وتجنب المخللات والصلصات الحارة والخل، والاستعانة بمغلي النعناع ومضع قطعة من القرنفل، وتناول الليمون والزبادي، كما يساعد الزنجبيل وماء الليمون مع السكر في تقليل الحموضة، وأخيرا تناول المزيد من الخضروات مثل الفاصوليا والجزر والبصل الأخضر.

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