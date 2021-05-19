احدث الأخبار

مشروع عابر.. البنك المركزي السعودي يوضح العملة الرقمية المشتركة
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تبدأ بتنفيذ خطتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المقاهي
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي أسرتي الشيخ الفقيه و الجهامي
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” : اكتمال ربط وتشغيل مشروع “واحة مدن- الجوف ” بالشبكة الكهربائية
أبرز المواد
 الصحة الفلسطينية: 217 شهيداً و1500 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة
أبرز المواد
 إيقاف الصلاة في دور العبادة وتعطيل الدراسة بقرار من الحكومة السودانية
أبرز المواد
 وزارة الصحة تفسر 6 أعراض جانبية عند الحصول على لقاح كورونا
أبرز المواد
 19 ألف جولة رقابية لأمانة الجوف خلال عطلة العيد ونسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية تتجاوز 99%
أبرز المواد
 البحرين.. إحالة البنك المركزي الإيراني للنيابة بتهمة غسل أكثر من مليار دولار عبر بنك بحريني
أبرز المواد
 5 طرق منزلية.. تخلصك من حموضة المعدة
أبرز المواد
 البحرين تحتج على تصريحات الوزير المسيء «شربل وهبة» حول الخليج
أبرز المواد
مشروع عابر.. البنك المركزي السعودي يوضح العملة الرقمية المشتركة

مشروع عابر.. البنك المركزي السعودي يوضح العملة الرقمية المشتركة

أبرز المواد
أمانة منطقة جازان تبدأ بتنفيذ خطتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المقاهي

أمانة منطقة جازان تبدأ بتنفيذ خطتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المقاهي

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة

شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي أسرتي الشيخ الفقيه و الجهامي

أمير منطقة جازان يعزي أسرتي الشيخ الفقيه و الجهامي

أبرز المواد

وزارة الصحة تفسر 6 أعراض جانبية عند الحصول على لقاح كورونا

وزارة الصحة تفسر 6 أعراض جانبية عند الحصول على لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=984253
المناطق_ الرياض

ردت وزارة الصحة على السؤال الشائع بخصوص ظهور آثار الجانبية عند الحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه مثله كأي علاج أو لقاح يعطى عن طريق الحقن.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «كأي علاج أو لقاح يعطى بالحقن، قد يسبب ألم وانتفاخ واحمرار في مكان الحقن، وبعد فترة من الزمن تبدأ استجابة جهاز المناعة للقاح التي تصحبها ارتفاع في الحرارة وخمول وآلام في العضلات».

كان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي:

أولًا: اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

أ‌. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.

ب‌. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

ج‌. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

د‌. دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

هـ. استخدام وسائل النقل العامة.

ثانيًا: عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.

ثالثًا: استخدام تطبيق «توكلنا» للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

رابعًا: تصدر الجهات المعنية، كل فيما يخصه، بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ما ورد في البنود أعلاه، مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

روابط ذات صلة

مشروع عابر.. البنك المركزي السعودي يوضح العملة الرقمية المشتركة

مشروع عابر.. البنك المركزي السعودي يوضح العملة الرقمية المشتركة
أمانة منطقة جازان تبدأ بتنفيذ خطتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المقاهي

أمانة منطقة جازان تبدأ بتنفيذ خطتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المقاهي
شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة

شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*