إيقاف الصلاة في دور العبادة وتعطيل الدراسة بقرار من الحكومة السودانية

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قررت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، -تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر وإيقاف الصلوات والشعائر الدينية بكافة دور العبادة.

ووفق اللجنة العليا للطوارئ الصحية يأتي ذلك بناء على توقعات بارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى مائة ألف إصابة في الأسبوعين الأول والثاني من يونيو، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وتضمنت قرارات اللجنة، منع السودانيين الذين كانوا في الهند خلال الـ 14 يومًا الماضية من الدخول إلى البلاد، وتخفيض عدد العاملين بمؤسسات العمل المختلفة مع مراعاة أصحاب الأمراض المزمنة، ومنع التجمعات والمناسبات الاجتماعية والحفلات العامة والأنشطة المختلفة في الصالات والأندية، مع إلزام الجميع بارتداء الكمامة في كافة مواقع العمل والأسواق والمركبات العامة، ومعاقبة ومساءلة كل من يخالف توجيهات السلطات الصحية من الأفراد والمؤسسات.