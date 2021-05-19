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الصحة الفلسطينية: 217 شهيداً و1500 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

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الصحة الفلسطينية: 217 شهيداً و1500 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

الصحة الفلسطينية: 217 شهيداً و1500 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة
http://almnatiq.net/?p=984259
المناطق_واس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء إن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت 217 شهيدا.
وأوضحت في أحدث تقرير صادر عنها أنه من بين الشهداء 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسناً، بالإضافة إلى 1500 إصابة بجروح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة، و370 إصابة في الأجزاء العلوية، منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.

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