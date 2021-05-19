أمير منطقة جازان يعزي أسرتي الشيخ الفقيه و الجهامي

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لأسرتي و ذوي رئيس محاكم منطقة عسير سابقاً الشيخ إبراهيم بن يوسف الفقيه ، وعريفة قبيلة العوائضة بمركز عتود بمحافظة الدربً الشيخ عبدالله بن علي الجهامي -رحمهما الله – اللذين توفيا إثر معاناة مع المرض.

وسأل سمو أمير منطقة جازان – الله عز وجل- ، أن يتغمدهما بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.