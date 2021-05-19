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شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة

شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة

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شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة

شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة
http://almnatiq.net/?p=984269
المناطق_واس

رّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، اثنان ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة وسلب مبلغ (1,500,000) ريال، وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال، وآخر قام بإيوائهم، وضبط بحوزتهم على مسدس، واسترداد مبلغ (1,475,000) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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