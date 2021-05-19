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البحرين تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

البحرين تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
http://almnatiq.net/?p=984279
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 19664  خلال الـ24 ساعة الماضية، أظهرت تسجيل 1968 حالة قائمة جديدة منها 634 حالة لعمالة وافدة، و 1323 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 11 حالة قادمة من الخارج.

كما تعافت 1342 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 186961

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 187 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 303 حالات في حين أن 16611 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 16798 حالة قائمة

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