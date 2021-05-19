البحرين تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 19664 خلال الـ24 ساعة الماضية، أظهرت تسجيل 1968 حالة قائمة جديدة منها 634 حالة لعمالة وافدة، و 1323 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 11 حالة قادمة من الخارج.

كما تعافت 1342 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 186961

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 187 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 303 حالات في حين أن 16611 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 16798 حالة قائمة