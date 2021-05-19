«جوجل» يضيف ميزة القفل لإخفاء الصور الخاصة

كشفت الخبير في الشأن التقني أسامة الضاوي، عن إضافة قفل لتطبيق صور جوجل والذي يتيح ميزة إخفاء الصور الخاصة.
وقال الضاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تم إضافة قفل لتطبيق صور جوجل يمكن أن تضعه لبعض الملفات لإخفاء بعض الصور الخاصة”.
كشفت الخبير في الشأن التقني أسامة الضاوي، عن إضافة قفل لتطبيق صور جوجل والذي يتيح ميزة إخفاء الصور الخاصة.
وقال الضاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تم إضافة قفل لتطبيق صور جوجل يمكن أن تضعه لبعض الملفات لإخفاء بعض الصور الخاصة”.
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