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” الأمر بالمعروف” بالرياض تختتم مشاركتها في فعاليات عيد الفطر

” الأمر بالمعروف” بالرياض تختتم مشاركتها في فعاليات عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=984294
المناطق_ الرياض

اختتم فرع الرئاسة العامَّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض مشاركته الفاعلة في فعاليات إجازة عيد الفطر المبارك ١٤٤٢هـ ، عبر تفعيل عمل الفرق الميدانيَّة في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامَّة في كافة المحافظات والمراكز التابعة بالمنطقة حيث تم تكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين في جميع المواقع.

وتولى أعضاء “الهيئة” مهام التوعية والتوجيه، ومعايدة المتواجدين في مواقع الاحتفالات عبر توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال والعائلات ابتهاجاً بالعيد وفق الإجراءات الاحترازية.

كما حرص رجال “الهيئة” على دعم رجال الأمن البواسل من خلال زيارة بعضهم وإهدائهم هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

يذكر أن خطة فرع “الهيئة” في منطقة الرياض في العيد راعت انسجام الأداء الميداني مع كثافة الحركة التي تشهدها المتنزهات وأماكن الترفيه وساحات الاحتفالات، والتعاون البناء مع الجهات المعنية بالاحتفالات.
وتأتي هذه الأنشطة ضمن البرامج التوعوية التي يقوم بها فرع منطقة الرياض بمتابعة من فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله الشبانات وفق توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن .

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