صحة الشرقية تحفز منسوبيها بعد الإجازة وتعايدهم

المناطق_فتحيه عبدالله

بدأت صحة الشرقية أعمالها صباح أول يوم بعد إجازة عيد الفطر المبارك بجولة تواصل تحفيزي قام بها مدير عام صحة الشرقية الدكتور ابراهيم بن عبد الكريم العريفي ومساعديه بمعايدة الإدارات وأقسام المديرية التابعين لها وقال الدكتور العريفي أننا بمناسبة هذه الأيام السعيدة نسعد باللقاء مجدداً بزملائنا بعد إنقضاء فترة الإجازة التي كانت عامرة بالخير والبركات وفي الوقت نفسه فإننا ننتهز مطلع عودتنا لأعمالنا لكي نحث أنفسنا جميعا على تجديد روح العمل بنشاط وفاعلية ، وأضاف من واجبنا أيضاً هو أن نقدم الشكر والعرفان لمن عملوا خلال شهر رمضان المبارك و إجازة العيد وماتم تحقيقه من إنجازات ونتائج إيجابية راجين الله تعالى أن تكلل مساعي الجميع بالتوفيق والسداد . وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله.