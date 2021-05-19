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الأرصاد: غيوم وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

الأرصاد: غيوم وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=984307
المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جيزان وعسير تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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