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الهند تسجل 267334 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الهند تسجل 267334 إصابة جديدة بـ “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=984330
المناطق - واس:

سجلت الهند 267334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم ، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.5 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 283248.

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