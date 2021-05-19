الهند تسجل 267334 إصابة جديدة بـ “كورونا”

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سجلت الهند 267334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم ، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.5 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 283248.