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“الصحة” تصدر دليل السفر الشامل لحماية المسافرين والسياح من كورونا

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“الصحة” تصدر دليل السفر الشامل لحماية المسافرين والسياح من كورونا

“الصحة” تصدر دليل السفر الشامل لحماية المسافرين والسياح من كورونا
http://almnatiq.net/?p=984333
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة إصدار دليل السفر الشامل، لتوضح للمسافرين والسياح أبرز ما يجب فعله للوقاية من فيروس كورونا الجديد أثناء رحلتهم.

وحددت الوزارة عددًا من التوصيات العامة لتجنب الإصابة بالفيروس، ومنها ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتجنب مخالطة المشتبه في إصابتهم بالفيروس، وعدم المصافحة أو العناق.

وتضمنت التوصيات الحرص على نظافة اليدين، والالتزام بآداب السعال والعطس بتغطية الفم والأنف، وتجنب لمس العينين والأنف والفم، والابتعاد عن التجمعات.

كما يتضمن الدليل الشامل للسفر إرشادات أخرى يُفضل اتباعها عند السفر والتسوق والسكن، وفي السينما والمطاعم والأماكن المغلقة والمفتوحة مثل الشواطئ والحدائق.

يذكر أنه تم رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة يوم الإثنين الماضي، إلى جميع الوجهات حول العالم، باستثناء 13 دولة يتطلب السفر إليها الحصول على إذن مسبق، وذلك بعد أكثر من عام من تعليق السفر للخارج بسبب جائحة كورونا.

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