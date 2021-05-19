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عبور 654 مركبة في أول أيام رفع تعليق السفر عبر منفذ الحديثة

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عبور 654 مركبة في أول أيام رفع تعليق السفر عبر منفذ الحديثة

عبور 654 مركبة في أول أيام رفع تعليق السفر عبر منفذ الحديثة
http://almnatiq.net/?p=984350
المناطق - الرياض:

أوضحت مصادر أن 530 مركبة عبرت إلى دولة الأردن، في حين دخلت 124 مركبة إلى المملكة، في أول يوم من دخول قرار رفع تعليق السفر حيز التنفيذ.

وأبرز مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني، أن العمل يسير بخطة منظمة وسط تعاون وتكامل جميع الجهات الحكومية، بمتابعة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي.

يذكر أن حركة السفر بين المملكة والأردن،‎ استؤنفت أول ‎أمس (الإثنين) عبر ‏معبر الحديثة – العمري الحدودي، والذي كان يشهد سنويًا عبور أكثر من ‏مليون مسافر، قبل أن يتم إغلاقه منذ أكثر من عام، كإجراء احترازي ‏منعًا لتفشي وباء كورونا.‏

وفقًا لـ “عكاظ”

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