بطريقة مختلفة عن المتبع.. مبتعث سعودي في فرنسا يعيد البصر لمريض

المناطق - يوسف المطيري:

تمكن المبتعث السعودي في فرنسا الدكتور عمرو عبدالعال أبوخشبة، من إجراء جراحة دقيقة لزراعة عدسة جديدة وتثبيتها في جدار العين بطريقة مختلفة تماما عما هو متبع في مثل هذه العمليات.



وقام الدكتور عمر وهو متخصص في أمراض وجراحة شبكية العين بإجراء جراحة دقيقة لزراعة عدسة جديدة وتثبيتها في جدار العين بطريقة مختلفة لمريض فقد بصره بعد مشادة أدت لسقوط العدسة داخل العين.



كما هنأت الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا وسويسرا الدكتور عمر على النجاح معتبرة هذا الإنجاز ثمرة مجهودات ومثابرة الدكتور بالإضافة إلى كونه نتيجة طبيعية للدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبنائها المبتعثين بالخارج.



يذكر أن الدكتور عمر عبدالعال أبو خشبة مبتعث من جامعة الملك عبدالعزيز برابغ في مجال أمراض وجراحة الشبكية للعيون.