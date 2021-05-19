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فيديو.. سلمان الأنصاري يكشف استخدام شربل وهبة كل نفوذه مع قناة “الحرة” لمنع عرض اللقاء كاملًا

فيديو.. سلمان الأنصاري يكشف استخدام شربل وهبة كل نفوذه مع قناة “الحرة” لمنع عرض اللقاء كاملًا

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فيديو.. سلمان الأنصاري يكشف استخدام شربل وهبة كل نفوذه مع قناة “الحرة” لمنع عرض اللقاء كاملًا

فيديو.. سلمان الأنصاري يكشف استخدام شربل وهبة كل نفوذه مع قناة “الحرة” لمنع عرض اللقاء كاملًا
http://almnatiq.net/?p=984383
المناطق - الرياض:

كشف الباحث السياسي سلمان الأنصاري أن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة حاول استخدام كل نفوذه مع إدارة قناة الحرة لمنع عرض اللقاء كليًّا، كما تواصل مع مسؤولين في الخارجية الأمريكية بعدما أدرك على ما يبدو حجم فداحة تصريحاته.

كما تحدث الأنصاري عن بعض من كواليس الأجزاء التي حذفت من اللقاء التلفزيوني الذي ظهر فيه مع وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة على قناة “الحرة” التي استضافتهما.

وأوضح الأنصاري خلال مداخلة مع نشرة التاسعة على قناة (إم بي سي) أنّ إدارة قناة الحرة تواصلت معه بخصوص عرض الحلقة أم لا، مؤكدًا أنه قال لهم إن من حق الشعب اللبناني رؤية وسماع ما قاله وزيرهم، فقامت القناة بنشر اللقاء رغم عتبه عليهم لحذف بعض المقاطع الأكثر حساسية.

ولفت إلى أن من ضمن الأجزاء المحذوفة لشربل وهبة تهجمه الشخصي باللفظ والتهديد والصوت العالي على مقدمة البرنامج، بالإضافة إلى جزئية ترحمه على رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وذكره للأمور العظيمة التي أحدثها وكيف كان شربل متجهمًا من ذلك، بالإضافة إلى بعض الإسقاطات العجيبة.

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