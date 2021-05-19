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وزير الخارجية: النزاع في غزة يدفع المنطقة بكاملها في الاتجاه الخاطئ

وزير الخارجية: النزاع في غزة يدفع المنطقة بكاملها في الاتجاه الخاطئ
http://almnatiq.net/?p=984390
المناطق - الرياض:

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، إن النزاع بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية يدفع المنطقة بكاملها في الاتجاه الخاطئ، داعياَ إلى الضغط على جميع الأطراف لوقف العنف.

وأضاف سمو الأمير في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن الصراع يعزز المتطرفين، ويعزز أكثر الأصوات تعصبا في منطقتنا.

وأشار إلى أنه من المهم جدا أن نعمل جميعا معا لإنهاء دوامة العنف هذه، موضحا أن المملكة تعمل عن كثب مع شركائها في العالم العربي والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي، للضغط معا على جميع الأطراف من أجل إنهاء النزاع.

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