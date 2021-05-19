تمسكًا بالتراث.. سفير المملكة لدى لبنان يستقبل عدداً من المسؤولين في خيمة “بيت الشّعر”

المناطق - بيروت:

في دلالة على الفخر والاعتزاز بالتراث، استقبل السفير السعودي لدى لبنان، اليوم، في بيروت عدداً من المسؤولين اللبنانيين في خيمة “بيت الشّعر” رمز البداوة والتراث التقليدي الشعبي السعودي.



وندد المسؤولون بتصريحات وزير الخارجية اللبناني السابق شربل وهبة المُسيئة للسعودية ودول الخليج العربي.