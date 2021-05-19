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صرف أكثر من 28 ألف وصفة طبية في صحة جازان عبر نظام “وصفتي”

صرف أكثر من 28 ألف وصفة طبية في صحة جازان عبر نظام “وصفتي”
http://almnatiq.net/?p=984405
المناطق - جازان

صرفت أقسام الصيدلية بصحة جازان 28095 وصفة طبية عبر نظام “وصفتي” خلال شهر أبريل 2021م.
وأوضحت “صحة جازان” أن عدد المراكز المفعّلة لنظام “وصفتي” بلغت 165 مركزاً صحياً، فيما بلغت عدد الوصفات التراكمية منذ بداية العمل ببرنامج “وصفتي” 458827 وصفةً طبيةً.
ويهدف نظام “وصفتي” إلى تمكين المريض من استلام الدواء من أقرب صيدلية تجارية مشتركة في النظام، من خلال منصة إلكترونية تقوم بربط المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بهذه الصيدليات لتسهيل الحصول على الدواء وضمان توفر جميع الأدوية.

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