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عقد الاجتماع الثالث للجنة دراسة تعظيم استفادة دول مجلس التعاون من مشروع طريق الحرير

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عقد الاجتماع الثالث للجنة دراسة تعظيم استفادة دول مجلس التعاون من مشروع طريق الحرير

عقد الاجتماع الثالث للجنة دراسة تعظيم استفادة دول مجلس التعاون من مشروع طريق الحرير
http://almnatiq.net/?p=984411
المناطق - الرياض

عقدت لجنة دراسة تعظيم استفادة دول المجلس من مشروع طريق الحرير “الحزام والطريق”، اليوم عبر الاتصال المرئي، اجتماعها الثالث، وذلك بناء على قرار تكليف المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين.
وتضمن جدول مشروع أعمال اللجنة المنبثقة من الهيئة الاستشارية، إقرار مشروع جدول الأعمال والمصادقة على محضر الاجتماع الثاني في الجلسة الأولى ، والمتضمن مشروع التوصيات والمرئيات المقرر رفعاها إلى الاجتماع الثالث للهيئة الاستشارية في سبتمبر 2021م لمراجعتها والموافقة عليها.

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