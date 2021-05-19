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تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة الرياض

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=984420
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الرياض ، وفيما يلي نص البيان :
قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية .
وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) .
أقدم / نايف بن مفضي بن كديران الظفيري ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / عبدالله ابن ثميل بن نهار العنزي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بصدمه بسيارته عمداً وعدواناً مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة ، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصر من ورثة القتيل ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من مرجعه ، ثم الحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر من الورثة ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ نايف بن مفضي بن كديران الظفيري اليوم الاربعاء 7 / 10 / 1442 هـ بمنطقة الرياض .
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي
سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل .

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