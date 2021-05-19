300 ألف مستفيد و 200 متطوع في حملة “عيدنا سالمين “بالجوف

300 ألف مستفيد و 200 متطوع في حملة “عيدنا سالمين “بالجوف

منطقة الجوف
جامعة حائل تعلن آلية الدراسة في الفصل الصيفي

جامعة حائل تعلن آلية الدراسة في الفصل الصيفي

منطقة حائل
أمانة الجوف تواصل سفلتة ٣٩ ألف متر مربع بمخطط السلام بقارا

أمانة الجوف تواصل سفلتة ٣٩ ألف متر مربع بمخطط السلام بقارا

منطقة الجوف
ربيع “الجاكرندا” يجذب زوار مدينة أبها

ربيع “الجاكرندا” يجذب زوار مدينة أبها

منطقة عسير

“العدل”: رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال

“العدل”: رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=984424
المناطق - الرياض

كشفت وزارة العدل عن رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز الإلكترونية من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال، للمستفيدين المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، إضافة إلى البنك الأهلي السعودي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
وأكدت الوزارة، إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيًا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز najiz.sa، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل.
وأوضحت أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 6 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 6 مناطق
استشهاد ثلاثة فلسطينيين في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية وسط مدينة غزة

استشهاد ثلاثة فلسطينيين في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية وسط مدينة غزة
عدد الطيور على الأرض يعادل 6 أضعاف البشر .. 50 مليار طائر

عدد الطيور على الأرض يعادل 6 أضعاف البشر .. 50 مليار طائر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*