عدد الطيور على الأرض يعادل 6 أضعاف البشر .. 50 مليار طائر

المناطق - وكالات

كشف استقراء أجراه علماء أستراليون أن هناك 50 مليار طائر على كوكب الأرض. ويعني هذا أن عدد الطيور يعادل 6 أضعاف عدد البشر على هذا الكوكب. وعمل فريق بقيادة ويليام كورنويل من جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني مع على بيانات عن 9700 نوع معروف من الطيور من جميع أنحاء العالم قالوا إنها تمثل 92% من جميع الأنواع الموجودة.

وجمع الباحثون بين الدراسات الاستقصائية العلمية للأنواع الفردية في مناطق توزيع معينة مع ما يقرب من مليار إدخال في قاعدة بيانات علم الطيور عبر الإنترنت “إي بيرد”. وخلص الباحثون إلى أن هناك عدد قليل نسبيا من الأنواع الشائعة والعديد من الأنواع النادرة.

ومن بين الطيور العشرة الأكثر وفرة في العالم عصفور المنزل (1.6 مليار) والزرزور الأوروبي (1.3 مليار) ونورس ديلاوير (1.2 مليار) وخطاف المخازن (1.1 مليار). وقال الباحثون في بيان “هناك عدد كبير من الطيور الفردية في العالم 50 مليارا ولكن الفهم الكامل لماذا وكيف وصلت جميعها إلى أعدادها الحالية سيكون له أهمية قصوى في الدراسة المستقبلية للتطور والبيئة والحفاظ عليها”.