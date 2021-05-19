احدث الأخبار

استشهاد ثلاثة فلسطينيين في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية وسط مدينة غزة
أبرز المواد
 عدد الطيور على الأرض يعادل 6 أضعاف البشر .. 50 مليار طائر
أبرز المواد
 “العدل”: رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال
أبرز المواد
 الكشف عن معايير مسميات أحياء مكة المكرمة
أبرز المواد
 تناول المزيد من الفواكه والخضروات مرتبط بتراجع الشد العصبي
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة الرياض
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 عقد الاجتماع الثالث للجنة دراسة تعظيم استفادة دول مجلس التعاون من مشروع طريق الحرير
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
أبرز المواد
 “الطيران المدني”: بوابة إلكترونية لتسجيل اللقاحات إلكترونيا للمسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم إلى المملكة
أبرز المواد
 صرف أكثر من 28 ألف وصفة طبية في صحة جازان عبر نظام “وصفتي”
أبرز المواد
 تمسكًا بالتراث.. سفير المملكة لدى لبنان يستقبل عدداً من المسؤولين في خيمة “بيت الشّعر”
أبرز المواد
استشهاد ثلاثة فلسطينيين في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية وسط مدينة غزة

استشهاد ثلاثة فلسطينيين في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية وسط مدينة غزة

أبرز المواد
عدد الطيور على الأرض يعادل 6 أضعاف البشر .. 50 مليار طائر

عدد الطيور على الأرض يعادل 6 أضعاف البشر .. 50 مليار طائر

أبرز المواد
“العدل”: رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال

“العدل”: رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال

أبرز المواد
الكشف عن معايير مسميات أحياء مكة المكرمة

الكشف عن معايير مسميات أحياء مكة المكرمة

أبرز المواد

استشهاد ثلاثة فلسطينيين في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية وسط مدينة غزة

استشهاد ثلاثة فلسطينيين في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية وسط مدينة غزة
http://almnatiq.net/?p=984426
المناطق - وكالات

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم ، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة، كما تجدّدت الغارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، مع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة أن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، شنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم العاشر على التوالي، حيث استهدفت موقعا شرق جباليا شمال قطاع غزة، وأرضا زراعية بمنطقة الزنة في خان يونس، ودمرت منزلا في حي الزيتون، وآخرًا في بيت حانون.
كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية شاحنة في شارع السكة بمخيم المغازي وسط القطاع، وتسببت القنابل الدخانية التي تطلقها مدفعية الاحتلال باندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا.
وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على أهداف شمال وغرب قطاع غزة، حيث استهدفت أرضا زراعية بصاروخين خلف محطة الخزندار شمال غرب غزة، وبركسا في محيط جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، ومبنى شرق خان يونس جنوب القطاع، وآخرًا تابعًا للجمعية الخيرية وموقعا في رفح، وبناية سكنية بشارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.

روابط ذات صلة

عدد الطيور على الأرض يعادل 6 أضعاف البشر .. 50 مليار طائر

عدد الطيور على الأرض يعادل 6 أضعاف البشر .. 50 مليار طائر
“العدل”: رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال

“العدل”: رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال
الكشف عن معايير مسميات أحياء مكة المكرمة

الكشف عن معايير مسميات أحياء مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*