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الرئيس المصري يؤكد على موقف بلاده الثابت بضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلّزِم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة

الرئيس المصري يؤكد على موقف بلاده الثابت بضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلّزِم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة

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الرئيس المصري يؤكد على موقف بلاده الثابت بضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلّزِم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة

الرئيس المصري يؤكد على موقف بلاده الثابت بضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلّزِم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة
http://almnatiq.net/?p=984432
المناطق - الرياض

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم بالرئيس السنغالي ماكي سال في العاصمة الفرنسية باريس، على موقف مصر الثابت بضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلّزِم وشامل حول ملء وتشغيل السد النهضة الإثيوبي.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيانٍ اليوم، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما تبادلا الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.
وأشار راضي إلى أنه تم التوافق على استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل قضية سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، كما تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن دعم العلاقات الأفريقية مع التجمعات الإقليمية المختلفة حول العالم وكذلك مع العالم العربي.

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