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أمانة الجوف تواصل سفلتة ٣٩ ألف متر مربع بمخطط السلام بقارا

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أمانة الجوف تواصل سفلتة ٣٩ ألف متر مربع بمخطط السلام بقارا

أمانة الجوف تواصل سفلتة ٣٩ ألف متر مربع بمخطط السلام بقارا
http://almnatiq.net/?p=984438
المناطق - الجوف

واصلت أمانة منطقة الجوف أعمال سفلتة مخطط السلام (قارا) في مدينة سكاكا، ضمن جهودها المستمرة لتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الأمانة أنه تم سفلتة أكثر من ٣٩ ألف متر مربع بالمخطط، ضمن مشروعات السفلتة التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف الأحياء والمخططات داخل النطاق العمراني.
وأكدت الأمانة حرصها على تنفيذ أعمال السفلتة ومختلف المشروعات البلدية وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة وفي إطار الجدول الزمني، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، بإشراف ومتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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