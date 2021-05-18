جامعة حائل تعلن آلية الدراسة في الفصل الصيفي

المناطق - حائل

أعلنت جامعة حائل عن آلية الدراسة، واستعدادها التام لبدء سير العملية الأكاديمية خلال الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442 هـ الذي انطلق هذا اليوم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

وأوضح الأستاذ الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، أنه بناء على توصية مجلس الجامعة، التي تضمنت إقرار الفصل الصيفي، بأن يكون التدريس عن بُعد للمقرارت النظرية والأجزاء النظرية من المقررات العملية والتدريبية، وما يتعلق بها من تكليفات وأنشطة وواجبات، وذلك من خلال نظام إدارة التعليم الإلكتروني (البلاك بورد)، وتدريس المقررات العملية حضوريًّا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

كما أضاف الدكتور المهلهل أن الاختبارات نصف الفصلية والنهائية ستكون حضوريًّا، مع تحقيق التباعد والإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أهمية الالتزام بأخذ لقاح فيروس كورونا، وتحميل التطبيقات التي أوصت بها وزارة الصحة.