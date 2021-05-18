300 ألف مستفيد و 200 متطوع في حملة “عيدنا سالمين “بالجوف

300 ألف مستفيد و 200 متطوع في حملة “عيدنا سالمين “بالجوف

منطقة الجوف
جامعة حائل تعلن آلية الدراسة في الفصل الصيفي

جامعة حائل تعلن آلية الدراسة في الفصل الصيفي

منطقة حائل
أمانة الجوف تواصل سفلتة ٣٩ ألف متر مربع بمخطط السلام بقارا

أمانة الجوف تواصل سفلتة ٣٩ ألف متر مربع بمخطط السلام بقارا

منطقة الجوف
ربيع “الجاكرندا” يجذب زوار مدينة أبها

ربيع “الجاكرندا” يجذب زوار مدينة أبها

منطقة عسير

جامعة حائل تعلن آلية الدراسة في الفصل الصيفي

جامعة حائل تعلن آلية الدراسة في الفصل الصيفي
http://almnatiq.net/?p=984439
المناطق - حائل

أعلنت جامعة حائل عن آلية الدراسة، واستعدادها التام لبدء سير العملية الأكاديمية خلال الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442 هـ الذي انطلق هذا اليوم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

وأوضح الأستاذ الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، أنه بناء على توصية مجلس الجامعة، التي تضمنت إقرار الفصل الصيفي، بأن يكون التدريس عن بُعد للمقرارت النظرية والأجزاء النظرية من المقررات العملية والتدريبية، وما يتعلق بها من تكليفات وأنشطة وواجبات، وذلك من خلال نظام إدارة التعليم الإلكتروني (البلاك بورد)، وتدريس المقررات العملية حضوريًّا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

كما أضاف الدكتور المهلهل أن الاختبارات نصف الفصلية والنهائية ستكون حضوريًّا، مع تحقيق التباعد والإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أهمية الالتزام بأخذ لقاح فيروس كورونا، وتحميل التطبيقات التي أوصت بها وزارة الصحة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة حائل يستقبل الوكلاء ومديري العموم بالإمارة

أمير منطقة حائل يستقبل الوكلاء ومديري العموم بالإمارة
مدير جوازات حائل يتفقد سير العمل في مطار حائل الدولي

مدير جوازات حائل يتفقد سير العمل في مطار حائل الدولي
شرطة منطقة حائل: القبض على (6) مواطنين لقيامهم بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات

شرطة منطقة حائل: القبض على (6) مواطنين لقيامهم بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*