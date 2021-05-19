300 ألف مستفيد و 200 متطوع في حملة “عيدنا سالمين “بالجوف

المناطق - الجوف

فاق عدد مستفيدي حملة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف #عيدنا_سالمين للاحتفال بحذر بعيد الفطر المبارك 300.000 مستفيد من ما قدمته صحة الجوف خلال الحملة, كما شارك فيها 200 متطوع من فريق التطوع الصحي بصحة الجوف .

وأوضح مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي أن الحملة شهدت تجاوب واسع من أهالي منطقة الجوف, حيث بادر الأهالي بإلغاء مناسبات الولائم التي اعتادوا إقامتها في الأعياد, تجاوبا مع الحملة في العمل على الحد من التجمعات, احد أهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد, وبين أن الحملة استهدفت تكثيف جولات التوعية الصحية بمشاركة فريق التطوع الصحي, حيث قامت بـ 320 جولة خلال إجازة العيد في الأسواق والمطاعم والمقاهي والمنتزهات, لمتابعة تطبيق الاحترازات وحث المجتمع على أخذ لقاح كورونا, كما قامت الحملة بتكثيف النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع.

وبين أنه بالتعاون مع فرع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف قام خطباء المساجد بحث المجتمع على مواصلة تطبيق الاحترازات الوقائية والإقبال على أخذ لقاح كورونا للخروج من هذه الجائحة بإذن الله, كما شاركت فرق التطوع الصحي بعمليات الفرز وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الجوامع اثناء أداء صلاة التراويح وصلاة العيد.

وأشار إلى أن الحملة قامت بأطلاق مبادرة “أخذت اللقاح خذ عيدتك”, حيث قامت فرق صحة الجوف بمعايدة المحصنين في مصليات العيد والجوامع ومراكز اللقاح والمنتزهات .

ولفت الرويلي أنه شارك بالحملة عدد من القطاعات أعضاء غرفة العمليات المشتركة بحملات وجولات تهدف لتطبيق الإجراءات الاحترازية, حيث شاركت إمارة الجوف و أمانة الجوف وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , وفرع هيئة الهلال الأحمر, ومطار الجوف , وفرع وزارة الشئون الإسلامية, كما شاركت جمعية يمناكم للعمل التطوعي .

ورفع الرويلي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على إطلاق الحملة, وإشراف ومتابعة سموه لتنفيذها, للعمل على الحد من إنتشار فيروس كورونا بالمنطقة, وتوحيد الجهود لذلك, مؤكداً متابعة وإهتمام سموه بشكل مستمر منذ بداية الجائحة بالوضع الصحي بالمنطقة, كما شكر جميع الجهات المشاركة متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية .