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الفيصل يقلد ضابط أمن الإمارة بجدة “الغامدي” رتبته الجديدة

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المناطق - مكة المكرمة

الفيصل يقلد ضابط أمن الإمارة بجدة “الغامدي” رتبته الجديدة

الفيصل يقلد ضابط أمن الإمارة بجدة “الغامدي” رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=984446

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ضابط أمن الإمارة بجدة المقدم محمد عبدالوهاب الغامدي رتبته الجديدة.
وهنأ الأمير خالد الفيصل، المقدم الغامدي بمناسبة الترقية سائلاً الله له التوفيق.
من جهته عبّر المقدم الغامدي عن شكره وتقدير لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد بما يحقق الآمال والتطلعات

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