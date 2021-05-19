الفيصل يقلد ضابط أمن الإمارة بجدة “الغامدي” رتبته الجديدة

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ضابط أمن الإمارة بجدة المقدم محمد عبدالوهاب الغامدي رتبته الجديدة.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، المقدم الغامدي بمناسبة الترقية سائلاً الله له التوفيق.

من جهته عبّر المقدم الغامدي عن شكره وتقدير لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد بما يحقق الآمال والتطلعات