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أمانة الشرقية تطرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة

أمانة الشرقية تطرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة

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أمانة الشرقية تطرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة

أمانة الشرقية تطرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة
http://almnatiq.net/?p=984447
المناطق - الدمام

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، طرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية (فرص).
وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تشمل مستودعات ومناطق مساندة وتخزين، وإسكان العمالة، ومحطات وقود، ومجمعات ومراكز تسوق، وأجنحة فندقية، ومحلات أطعمة، وأجهزة صراف، ومراكز رياضية، ومرفق تعليمي، ومحلات تجارية.
وأكدت أمانة الشرقية أن هذا الطرح يأتي امتداداً لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمنطقة.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي (فرص) على الرابط: ‏https://furas.momra.gov.sa .

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