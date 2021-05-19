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مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 3154 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من مايو

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 3154 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من مايو

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مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 3154 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من مايو

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 3154 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من مايو
http://almnatiq.net/?p=984459
المناطق - الرياض

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2021م من انتزاع 3.154 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.
حيث تمكن الفريق من نزع 122 لغمًا مضادًا للأفراد، و2.720 لغمًا مضادًا للدبابات، و 312 ذخيرة غير متفجرة، بواقع 82 لغمًا مضادًا للأفراد و1.813 لغمًا مضادًا للدبابات و210 ذخائر غير متفجرة في مدينة عدن، فيما جرى نزع 40 لغمًا مضادا للأفراد و 907 ألغام مضادة للدبابات و102 ذخيرة غير متفجرة في مدينة الجوف.
يذكر أن فريق “مسام” استطاع منذ بداية المشروع نزع 246.866 لغمًا، ويسعى لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

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