غدا.. عقد فعالية “الألكسو في السعودية” بمشاركة عدد من الجهات الوطنية

المناطق - الرياض

تعقد غداً الخميس فعالية (الألكسو في السعودية) – افتراضياً – بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المملكة والخاصة وغير الربحية ذات العلاقة بمجالات التربية والثقافة والعلوم.

وتهدف الفعالية التي تنظمها اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين ” الألكسو” والجهات الوطنية، للوصول إلى إطلاق مبادرات جديدة على الصعيد الوطني والإقليمي، وإقامة أعمال مشتركة.

وأكدت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم حرصها على تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية وبين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات غير الربحية في المملكة لتعظيم الاستفادة منها.

يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، وتهتم بالشأن التربوي والثقافي والعلمي والتنسيق المشترك بين الدول العربية الأعضاء.