واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات خلال المدة من 6 حتى 12 مايو 2021م ، عيادةَ الطوارئ 9 مستفيدين، وعيادة الباطنية 81 شخصا، وعيادة التوعية والتثقيف 32 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 6 حالات.
كما صُرفت الأدوية لـ 96 فرداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 29 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان اثنان، كما نُفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.
العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الغرزة تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين
واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
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