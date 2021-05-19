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العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الغرزة تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

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العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الغرزة تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الغرزة تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين
http://almnatiq.net/?p=984462
المناطق - الرياض

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات خلال المدة من 6 حتى 12 مايو 2021م ، عيادةَ الطوارئ 9 مستفيدين، وعيادة الباطنية 81 شخصا، وعيادة التوعية والتثقيف 32 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 6 حالات.
كما صُرفت الأدوية لـ 96 فرداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 29 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان اثنان، كما نُفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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