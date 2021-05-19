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241 شهيداً و7802 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

241 شهيداً و7802 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
عناصر قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة العيسوية شمال القدس
http://almnatiq.net/?p=984463
المناطق - وكالات

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، أسفر عن استشهاد 241 مواطناً من بينهم 67 طفلاً، وإصابة 7802.
وأوضحت في بيان لها، أن من بين الشهداء 219 في قطاع غزة، بينهم 63 طفلاً و36 امرأة و1530 جريحاً، وفي الضفة 26 شهيداً، بينهم 4 أطفال و5164 جريحاً، وفي القدس شهيد واحد، و1108 إصابات.

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