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شرطة القصيم: القبض على (3) مقيمين ارتكبو عددًا من جرائم النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية

شرطة القصيم: القبض على (3) مقيمين ارتكبو عددًا من جرائم النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية

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شرطة القصيم: القبض على (3) مقيمين ارتكبو عددًا من جرائم النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية

شرطة القصيم: القبض على (3) مقيمين ارتكبو عددًا من جرائم النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية
http://almnatiq.net/?p=984484
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة بمحافظة النبهانية، من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبو عددًا من جرائم النصب والاحتيال، تمثلت في التسويق لمنتجات عبر مؤسسات تجارية وهمية، والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعهم أكثر من (300,000) ريال من تلك الجرائم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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