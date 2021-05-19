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نائب أمير الشرقية يؤكد دور غرفة الشرقية في دعم القطاع الخاص وتنسيق جهوده

نائب أمير الشرقية يؤكد دور غرفة الشرقية في دعم القطاع الخاص وتنسيق جهوده

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نائب أمير الشرقية يؤكد دور غرفة الشرقية في دعم القطاع الخاص وتنسيق جهوده

نائب أمير الشرقية يؤكد دور غرفة الشرقية في دعم القطاع الخاص وتنسيق جهوده
http://almnatiq.net/?p=984486
المناطق - واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالدور الحيوي الذي تقوم به غرفة الشرقية في دعم قطاع الأعمال في المنطقة .
ونوه سموه بالدعم الذي يلقاه القطاع الخاص من القيادة الحكيمة، والمبادرات المستمرة لدعمه وتسهيل أعماله وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وتنويع مصادر الدخل لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن ٢٠٣٠.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار الخالدي، الذي قدم لسموه عرضاً عن برامج غرفة الشرقية وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.
وشكر الخالدي سمو نائب أمير الشرقية على دعمه لأعمال الغرفة وتوجيهاته التي تصب في مصلحة القطاع الخاص وتنمية أعماله في المنطقة.
حضر اللقاء نائبا رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزا و حمد بوعلي.

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